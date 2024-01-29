王毅晤泰國總理　信泰方繼續支持中國統一大業

泰國總理賽塔周一（29日）在曼谷，會見正在當地訪問的中共中央政治局委員、外交部長王毅。王毅指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，讚賞泰方堅持一個中國原則，相信泰方將繼續理解並支持中國統一大業。中方也將繼續支持泰方維護國家主權安全，願與泰方保持高層交往，密切人文交流，以互免簽證為契機推動雙向旅遊、深化經貿投資等領域務實合作。

王毅表示，作為全面戰略合作夥伴，中泰加強友好互信，亞洲和平就多一份保障，他此次訪泰是要落實兩國領導人共識，推動兩國各領域合作，使「中泰一家親」能親上加親。他又指，雙方要高質量共建「一帶一路」，加快中泰鐵路建設，打通泛亞鐵路中線，實現地區互聯互通，推動中老泰聯通發展構想盡早落實，為兩國長遠發展提供新動力，開闢新空間。賽塔表示，泰方高度重視泰中關係，堅定奉行一個中國政策。泰方積極參與共建「一帶一路」合作，希望兩國主管部門加強溝通，加快推進有關項目。他提到，明年迎來泰中建交50 周年，雙方應早做規劃，保持高層交往。二人其後共同出席泰國有關農產品輸華議定書簽字儀式。

中國外交部發言人汪文斌周一回應中國與泰國、新加坡等國家實施免簽事宜，他指出各國自主制定本國的簽證政策，中方歡迎其他國家一道推進雙邊人員往來便利化。另有記者問中日會否免簽，汪文斌指中方注意到日本各界希望恢復免簽政策的訴求，將認真研究。中方始終高度重視包括日本公民在內的外國人來華便利化問題，期待日方與中方相向而行，共同提升雙方人員往來便利化水平。