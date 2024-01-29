美軍頭質問不認同華府做法者　是否想捲入全面戰爭

美國駐軍在約旦受襲前，白宮與國防部均聲言在中東地區採取的威懾措施有效。總統拜登在本月首度空襲伊朗為首「抵抗軸心」勢力的也門叛軍青年運動後，聲言伊朗收到其訊息，知道不要輕舉妄動；參謀長聯席會議主席布朗在周日（28日）播出的訪問中，質問不認同美方當前做法的人士，是否想捲入一場全面戰爭。

此輪中東地區緊張局勢，源於去年10月以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發全面衝突，美國在敍利亞及伊拉克的駐軍之後多次遇襲；美方「選擇性」地對部分情況，向涉事親伊朗武裝組織發動打擊。拜登本月12日在賓夕凡尼亞州出席活動時，被問及「是否有給予伊朗的訊息」，他回答「我已經向伊朗傳達訊息，他們知道不要做任何事」；又稱伊朗不想與美國開戰，兩國並非處於事實上的代理人戰爭。

惟不論是襲擊紅海商船及軍艦的青年運動，抑或攻擊美國駐軍的親伊朗武裝組織，均未有因拜登向伊朗發出有關訊息而「收手」。美國傳媒周日播出美軍最高級將領布朗的訪問，他承認需要在美方的中東地區威懾目標，與保護區內美軍部隊之間取得平衡，但無法預測伊朗武裝勢力將有何回應；又對批評這個做法的人士提出質疑，「我也想問他們想要甚麼？一場更廣泛的衝突？你想我們身陷一場全面戰爭？」

今次美國駐約旦部隊受襲事件，是美方首次有軍事人員直接死於攻擊，但連同非衝突性質的事件在內則是第二宗。本月11日，美國海軍海豹突擊隊在索馬里海域截查漁船時，兩名成員登船期間墮海失蹤；軍方經搜救10天無果後宣告二人死亡，分別是錢伯斯（Christopher J. Chambers）及27歲英格拉姆（Nathan Gage Ingram）。美國中央司令部表示，在涉事漁船檢獲一批伊朗供應青年運動的常規武器零件。