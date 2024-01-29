紅線多次被踩　美媒關注拜登會否強硬還擊伊朗

美國在約旦的駐軍部隊受襲造成傷亡後，美國輿論關注紅線多次被踩的拜登政府，會否強硬起來直接向伊朗還擊。《華盛頓郵報》專欄文章指出，伊朗視其追隨武裝組織為可犧牲品，因此主張美方把報復目標對準伊朗革命衞隊；《華爾街日報》社論以連任總統成敗為由，建議拜登擊沉伊朗部署紅海的間諜船。

《華盛頓郵報》周日（28日）發表題為《在美國士兵被殺後，拜登應該對付伊朗人員》的專欄文章，作者提到美國駐伊拉克及敍利亞部隊此前接連遇襲，沒有士兵死亡是全因好運，但運氣當天耗盡；面對這場美伊兩國代理人戰爭，美方是時候向伊方展示，殺害美國士兵絕非不會面對懲處。文章寫道：「德黑蘭不會關心美國對付更多武裝分子甚至領袖，在伊朗觀點而言，他們都是可犧牲的。要引起伊朗的注意，美國需要對付在也門、伊拉克、敍利亞或黎巴嫩的（伊朗革命衞隊精銳部隊）聖城旅。」

上述文章提到拜登明白在威懾伊朗的同時，要避免美伊兩國爆發戰爭，但很明顯他至今採取的措施，不足以保護區內的美國駐軍。文章最後認為美國需要做得更多之餘，也不能夠「去得太盡」引發更廣泛的地區衝突，直言這是一個難以取得的平衡；又稱拜登擁有數十年的外交經驗，除了他自己外，就沒有人可以實現這個目標。

《華爾街日報》在周日發表的社論認為，今次事件可以說是拜登政府咎由自取，未有選擇強硬回應此前針對美國駐軍的攻擊，只是對付涉事武裝組織是不足夠；拜登與五角大樓猶如在中東地區「打地鼠」，襲擊沒完沒了地發生，結果如今不得不加強報復力度，代表有違其防止衝突升級的原意。社論直言既然伊朗自行升級局勢，美國要令他們明白自身部隊也面臨危險，並提到可以打擊伊朗的軍事或商業目標。

上述社論警告，如果拜登政府不強硬回應伊朗，只會換來更多美國士兵死亡，例如一直成功應對也門叛軍青年運動襲擊的美國軍艦，最終將有無人機或導彈突破防禦擊沉它們。社論最後指出，伊朗在1979年美伊兩國人質危機中，透過扣押美國人令時任美國總統卡特連任失敗，假如拜登持續表現軟弱，他很可能落得卡特的下場。