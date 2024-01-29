美軍約旦受襲　特朗普：國家在第三次世界大戰邊緣

特朗普形容今次襲擊是拜登弱勢及屈服引致的可怕及悲慘結果。

美國駐軍周日（28日）在約旦受襲並造成多人傷亡，對爭取勝出今年11月大選的美國總統拜登而言，無疑是為對手共和黨「送上彈藥」。共和黨國會議員批評現屆政府的威懾策略已經失效，要求打擊伊朗境內外的目標報復。前總統特朗普形容今次是拜登弱勢及屈服引致的可怕及悲慘結果，聲言國家在第三次世界大戰邊緣。

特朗普回應時強調，如果自己在任總統，根本不會發生這宗襲擊，以色列遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的攻擊也不會發生，烏克蘭亦不會爆發戰爭，聲言世界將得到和平，並聲言只要拜登是軍方總司令，美國就無法生存。他透過競選陣營發表聲明，指出此前擔任總統時採取「極限施壓」政策，令伊朗弱勢、破產、完全受控。

共和黨國會參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）表示，每當拜登政府要求不要做某些事時，伊朗總是這樣做，顯示對方不受威懾。他指出，就算消滅所有伊朗代理人勢力，也無法對伊朗的侵略起到阻嚇作用，因此「我呼籲拜登政府打擊伊朗境內的重要目標，不只是為了我們的士兵被殺報復，也阻嚇日後的侵略」。格雷厄姆稱伊朗政權唯一明白的就是力量，若不令他們付出代價，針對美國駐軍的攻擊將持續。

共和黨國會參議員柯頓（Tom Cotton）批評，拜登一直容忍伊朗攻擊美國駐軍，令美國士兵成為攻擊目標。他稱如今必須對伊朗境內及中東地區的伊朗恐怖分子，作出毀滅性的軍事報復，若有不足將證明拜登是懦夫，與軍方總司令的身份不相稱。