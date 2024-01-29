好友拍檔挑戰徒步14天　冀珠峰前自拍激勵他人

親眼見證珠穆朗瑪峰是不少冒險家的夢想，澳洲南澳省芒特甘比爾兩名男子計劃4月從尼泊爾的機場徒步14天，穿過珠峰大本營，並拍攝一張以珠峰為背景的自拍照。兩人正採取一系列極端訓練，包括浸冰浴、焗桑拿和戴限制呼吸的高原訓練面罩健行及跑步，只為能在高原環境悠然地享受風景，惹來當地民眾好奇的目光。

斯蒂芬森（James Stephenson）和凱斯（Mark Case）是長年好友，前者剛滿46歲，後者則剛過50歲，兩人曾一起經歷各種挑戰，包括穿越過巴布亞新幾內亞的科科達徑和塔斯馬尼亞的搖聖徒步道等。他們為是次珠峰旅行醞釀了10年，希望能在年齡尚未太大之前完成夢想。凱斯指，如果現在進行的訓練能幫助他們享受這趟旅行，那麼訓練就是值得的，希望自己到時候不要像癩皮狗一樣氣喘吁吁。

雖然兩人有許多徒步經驗，他們的家人仍不免擔憂是次旅程的安全，斯蒂芬森的妻子更告訴女兒，去珠穆朗瑪峰有多麼危險。斯蒂芬森稱，從女兒哪裏聽到這樣的說法不太好受，但並沒有阻止自己，現在家人與朋友都非常支持，因為他們知道自己和凱斯都熱愛冒險。他又指，如果他與凱斯能夠完成夢想，那表明任何人都可以做到，希望能促使相同年齡段的人也能夠走出去嘗試挑戰。