【東方日報世界視線】烏茲別克戰略　穩西陲兼南下

烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫日前訪問中國，自他於2016年上任以來，幾乎每年訪問中國一次，習近平都出面接待他，顯示中國對烏茲別克的重視。2016年中烏建立全面戰略夥伴關係，2022年升級至「在雙邊層面踐行命運共同體」，其重要性在中國外交的戰略中，相等於中南半島的近鄰。中國似是希望與所有周邊國家建立起雙邊命運共同體，作為對外的屏障。

在中亞5國中，烏茲別克特別重要，一是人口佔了5國的一半，在2016年後的開放期，政治經濟穩定，外匯儲備充裕，是少數前蘇聯國家中經濟表現最佳的國家，因此在開放具備足夠的經濟力，使本土經濟有更大的市場空間發展。即使天然氣出口（主要往中國）因國內需求擴大而減少，但烏國是最大的中亞農業國家，對能源礦產資源的依賴相對低，經濟結構較均衡，因而工業化的條件較佳，規模也大，相對於過度依賴能源的哈薩克斯坦、土庫曼斯坦，發展潛力大而又可穩定增長，不易受出口市場變化影響。

二是阿富汗北部以烏茲別克族為主，對當地政治有巨大的影響，也是僅有可與塔利班抗衡的力量，烏茲別克便成為穩定阿富汗、改善中亞區域合作的主要政治力量。最近因美國在哈薩克的滲透影響，哈國與中、俄關係都起波折，中俄都似在貨運物流方面避開哈薩克。例如俄羅斯在裏海西岸與伊朗連接，參與絲路中部走廊建設，以此作為俄伊印的國際南北交通走廊的東翼。中國則致力修建中吉（吉爾吉斯斯坦）烏鐵路，分流經哈薩克的中國中亞班列，且有意經烏國南下阿富汗，另闢至印度洋之路。中吉烏鐵路和現在的中吉烏多式聯運，既是中國重視，也是烏總統來華商討的重要議題。然而，怎樣解決吉爾吉斯的反對是一個問題。吉國本是中國貨到中亞的主要進口批發（包括走私）中心，以奧什為主，烏國的開放與中國直通貿易，對其轉運貿易會有打擊，故此並不熱衷。不過，因為對中國各方面的依賴，吉爾吉斯難以阻撓中烏合作。

烏茲別克總統到中國的另一事，是求中國投資該國的基建，對此中國已有建設的成效，但烏國開放不久，國內及國外的連接還有眾多項目要推動，求援於中國，不單止是資金，更重要的是工程技術。烏國可推動中亞的整合，包括塔吉克斯坦及吉爾吉斯，特別是連接喀什的3國共處的費爾干納河谷，以烏國通往阿富汗的通道。

中國在烏茲別克是大戰略，以之防守西陲，也可進軍中亞和經阿富汗南下，此所以與之建雙邊的命運共同體。

研究所所長 陳文鴻