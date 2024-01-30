農民在巴黎郊外阻塞道路抗議　官方加緊應對

堵塞道路的事態已經在法國南部持續數日。（Getty Images圖片）

法國農民抗議活動持續發酵，參與抗議的農民當地時間周一（29日）利用農用車輛封堵巴黎郊外的多條道路。法國官方加緊應對，尋求盡快平息事態。

法國媒體報道，法國農業經營者工會聯合會等組織當日較早時宣布，會在巴黎郊外設立8個封鎖點，通過農用車輛封堵8條通往巴黎的高速公路。，截至當晚6時已有6個封鎖點設立，相關路段發生嚴重堵塞。巴黎遠郊的交通部門發布路況提醒，呼籲民眾繞行相關路段。

法國總理阿塔爾當晚在總理府與相關農業組織的代表舉行會談，商討解決問題的方法，包括如何滿足抗議農民的訴求。法國政府發言人稱，官方考慮於周二（30日）宣布更多針對農民訴求的相應措施。

參與抗議活動的農民通過農用車輛堵塞道路的事態已經在法國南部持續數日。阿塔爾上周末考察法國南部時曾宣布一系列讓步措施，但法國農業經營者工會聯合會等組織仍然認為政府讓步不夠。

法國官方計劃調遣1.5萬名警察和憲兵，以應對巴黎附近的農民抗議活動。內政部長達爾馬寧要求警方對抗議農民採取克制的態度，但他警告抗議農民不能影響主要公共服務設施的運作，特別是巴黎戴高樂機場和奧利機場。

歐盟新的共同農業政策被認為引發包括法國在內的多個歐盟國家農民的不滿，是此次農民抗議活動的導火線之一。法國總統馬克龍下月初將前往比利時布魯塞爾出席歐盟峰會，屆時將與歐盟委員會主席萊恩舉行會談。外界普遍預期農業問題很可能是兩人的會談焦點。