特朗普時期白宮醫療組亂買藥　貴市面近200倍

美國傳媒周一（29日）報道，前總統特朗普執政期間，白宮醫療組違規向工作人員開藥，包括管制藥物，同時高價採購品牌藥，其中一款安眠藥採購價比市面仿制藥貴近200倍，存在嚴重系統性問題，違反聯邦法律法規和國防部政策。

《商業內幕》引述美國國防部監察長辦公室的報告，辦公室2018年收到多宗關於白宮醫療組一名高級軍官存在不當醫療行為的投訴。報告分析白宮醫療組在2017年至2019年的紀錄，發現白宮醫療組向不符合條件的工作人員發放處方藥，包括芬太尼、嗎啡、氯胺酮、氫可酮、莫達非尼、安眠酮、地西泮、咪達唑侖和曲馬多，且未遵守國防部關於核實病人資格的指導方針。

國防部指出，白宮醫療組未遵守藥品採購慣例，從沃爾特里德國家軍事醫療中心訂購管制藥物時，經常索取品牌藥而非仿制藥，例如花費約4.65萬美元（約36萬港元）購買安眠藥，價格是同等仿制藥的174倍。調查認為，上述問題反映白宮醫療組僅利用其內部流程來執行安全規定，沒有履行自己作為藥房的定位與責任。