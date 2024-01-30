專家：降低投票年齡　應考慮青年政治成熟度

新加坡政策研究所周一（29日）舉行新加坡透視論壇第六場座談會，當中談及降低投票年齡，是給予青年政治發言權的方法之一。對此，會上多位學者及專家指出，若降低投票年齡是必然的政治改革，當局應開始在學校提供政治教育，以及早培養青年的政治成熟度。

新加坡國立大學政治系助理教授翁加運、國大研究員穆斯塔法，及《聯合早報》採訪組副主任黃順傑，當日出席討論「青年與政治」課題。穆斯塔法指出，隨着第三代領導團隊即將交棒給第四代領導團隊，加上國會議員年輕化，當地投票年齡從21歲降至18歲只是時間的問題。他認為，降低投票年齡可加強社會凝聚力、深化政治溝通、提高治理水平，甚至可以彌合社會政治課題上的代溝。不過，與其急於求成，重要的是展開足夠的研究和諮詢，確認人們對降低投票年齡感興趣，學校也應考慮推出政治教育，為此做好准備。

黃順傑認為，投票年齡是否該降低，應考慮青年的政治成熟度。他指，政府若有意降低投票年齡，應該在18歲前開始培養青年的的政治成熟度，例如讓學生在課堂上觀看國會辯論直播、鼓勵青年在線上討論重要課題等。翁加運說，青年因為政治代表性不足而感到不滿，降低投票年齡至18歲可使青年在擁有投票權的新加坡人中佔更大比例，使他們在國會中有更大的發言權。