以控聯合國近東救濟處　190員工為武裝分子

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）12名員工涉嫌參與去年10月7日突襲以色列。英國傳媒周一（29日）引述以色列情報文件顯示，以色列認為約190名UNRWA員工是巴勒斯坦武裝分子。美國傳媒更引述情報認為，約1,200名UNRWA員工與回教激進組織有聯繫。

《路透社》引述長達6頁、由以色列情報部門編制並與美國共享的文件，點名指控12名UNRWA員工參與綁架和殺戮，包括一名輔導員協助兒子綁架婦女，社工參與運送以色列士兵的屍體，協調襲擊車輛和武器支援，教師使用反坦克火箭炮、拍攝人質，多名巴勒斯坦人殺害以色列邊境村莊居民等，其中兩人已喪生。以色列官員形容，文件提到的190人是頑固的戰士和殺手。

《華爾街日報》也引述情報文件指，12名被指控的UNRWA員工當中7人是教師，UNRWA在加薩地帶約1.2萬名員工中，約10％與回教激進組織哈馬斯或伊斯蘭聖戰運動（PIJ）有聯繫，約49％員工的近親隸屬回教激進組織。文件認為，哈馬斯去年突襲以色列以來，已侵吞總值超過100萬美元（約780萬港元）的UNRWA物資，包括燃料和車輛，而哈馬斯為UNRWA協調物資轉移。

以色列高級官員指摘，UNRWA已淪為哈馬斯激進意識形態的庇護所，外交部長卡茨要求UNRWA主任專員拉扎里尼下台。美國國務卿布林肯稱上述針對UNRWA指控的高度可信且非常令人不安，嚴肅關注UNRWA所採取的措施，UNRWA必須按照其承諾進行調查，必要時追究責任。聯合國秘書長發言人杜加里克周一表示，聯合國尚未正式收到上述文件副本。