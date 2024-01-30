美約旦駐軍被殺　華府商報復方案

親伊朗武裝勢力周日（28日）攻擊美國在約旦的駐軍部隊造成傷亡，美國總統拜登周一（29日）在戰情室與國家安全團隊討論形勢最新發展。美國傳媒披露，五角大樓考慮多個報復選項，包括「源頭打擊」對付伊朗境外軍事人員及艦艇，一旦執行就會持續數天。

美國《華爾街日報》引述現任及前任美國官員報道，目前美方的選項包括攻擊在敍利亞、伊拉克、也門的伊朗革命衞隊聖城旅人員，打擊在海上的伊朗艦艇，或對施襲的親伊朗武裝組織發動大型攻擊，但攻擊伊朗境內目標被視為較不可能。一旦拜登決定回應，可能是歷時多天的空襲，對付區內的軍事及指揮與控制中心。另一美國傳媒《政客》引述美國官員指出，若拜登「開綠燈」，可能未來數天實施報復。

《華爾街日報》同時引述敍利亞官員及政府顧問指出，駐約旦美國部隊受襲後，伊朗革命衞隊成員及其指揮的阿富汗武裝分子，因憂慮美國隨時空襲，所以逃離敍利亞東部城市代爾祖爾。一名伊朗外交官向該報表示，不期預美國對伊朗境內發動打擊，只會有針對親伊朗武裝組織的攻擊，但此舉將加劇「報復循環」並可能失控。

受襲的駐約旦美國部隊位於22號塔基地，《政客》披露上址遭攻擊一個半小時後，設在邊境另一方、位於敍利亞境內的坦夫基地也遭一架無人機攻擊，美方利用無人空中系統擊落它。美國軍事新聞網站The War Zone引述美國官員報道，美國設在敍利亞沙達迪的巡邏基地，周一有多枚火箭來襲，但未有造成人員受傷或裝備受損。