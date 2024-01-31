倘美航母結束部署紅海　英擬填補缺口

美國海軍航空母艦艾森豪威爾號在以巴衝突後一直部署中東，目前駐守紅海。英國傳媒周二（30日）引述武裝部隊國務大臣許澤明（James Heappey）指，艾森豪威爾號可能即將離開紅海，英國或派遣一艘航母填補缺口。

英國現役兩艘航空母艦伊利莎白女王號和威爾士親王號，目前停靠在樸茨茅斯海軍基地。許澤明接受《眾議院》雜誌訪問，解釋英國尚未向紅海派遣航母的原因。他稱只要艾森豪威爾號駐守紅海，而塞浦路斯的阿克羅蒂里英軍基地有颱風戰機部署，就足以應對當下挑戰。許澤明指出，艾森豪威爾號不可能永遠駐留，而紅海有必要保持航母部署，英國可能會與美國合作。

前第一海務大臣、上議員韋斯特（Alan West）認為，航母可能是最不脆弱的軍事資產之一，有人為沒有部署航母尋找各種藉口，現實是空軍未能確保為航母配備足夠航空隊。下議院國防委員會委員阿瑟頓（Sarah Atherton）質疑，明明航母能提供即時響應和投射能力，軍方卻要讓颱風戰機從塞浦路斯長途往返。

另外，美軍神盾驅逐艦格雷夫利號於也門薩那時間周二深夜11時30分，擊落一枚從也門叛軍青年運動根據地射向紅海的反艦巡航導彈，未有造成人員傷亡或裝備損失。