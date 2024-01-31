聽取駐約旦美軍遇襲簡報　眾議員撐白宮反擊

駐約旦美軍部隊周日（28日）遭遇親伊朗民兵襲擊造成傷亡，中央情報局（CIA）局長伯恩斯和國家情報總監海恩斯周二（30日）向眾議院議長約翰遜及情報委員會成員作簡報，有議員於會後表明贊成拜登政府反擊。

簡報長達數小時，除了約翰遜及委員會成員，眾議院少數黨領袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）和共和黨會議主席斯特凡尼克（Elise Stefanik）亦出席。與會的共和黨籍成員克倫肖（Dan Crenshaw）表明非常喜歡不成比例的反應，有評論員說事情升級會陷入第三次世界大戰，但他們對外交和戰爭一無所知，「一旦有人殺死了你的軍人，就跨越了一些嚴重的界限」。民主黨籍成員克里什內穆爾提（Raja Krishnamoorthi）亦指，對白宮正在仔細研究所有可能的應對措施感到滿意，對手需要知道美方已做好準備並有能力進行果斷打擊，美國會盡一切努力保護國民免受傷害。

此前，參眾兩院部分議員分別去信總統拜登，指摘他未獲國會授權就採取軍事行動打擊也門叛軍青年運動，以及伊拉克和敍利亞的伊朗革命衞隊據點，要求他尋求國會授權才可打擊中東目標。拜登回覆指，他是根據2001年和2002年通過的《授權作戰法案》下令打擊伊拉克及敍利亞，保護在本土和海外的美國公民。他又稱，美國準備好採取進一步行動應對威脅或襲擊。