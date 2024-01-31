留學生入境美國遇盤查　華斥干擾交流

針對中國留學生近日在美國華盛頓杜勒斯國際機場入境美國時遭到盤查，若不配合提供中方政府內部訊息就會被注銷簽證、不准入境、甚至強制遣返，中國外交部發言人汪文斌周三（31日）稱，中方已向美方提出嚴正交涉，將採取堅決措施維護國家安全及中國公民正當合法權益。

在例行記者會上，汪文斌指由2023年11月底以來，至少8名持合法有效證件中國留學生，在華盛頓杜勒斯國際機場被美方無端滋擾盤查遣返。他批評美方執法部門有關行徑嚴重侵犯當事人正當合法權益，嚴重干擾中美人文交流及人員來往，亦嚴重違背加強及便利兩國人民交流共識。他指中方敦促美方立即停止以所謂國家安全為藉口，打壓限制中國赴美留學人員，切實保障中國在美學生、學者安全及合法權益，為中美人文交流及人員往來排除干擾障礙。

被問美國前總統特朗普若再做美國總統，中方會否認為美方對華政策將有改變時，汪文斌指美國大選是美國內政，中方始終秉持不干涉別國內政原則，不干預美國大選。他稱不管誰人當選，中方希望美方按照相互尊重、和平共處及合作共贏原則，推動中美關係朝穩定健康及可持續方向發展。

對於中美禁毒合作工作組首次會議周二（30日）在北京舉行，汪文斌稱中美恢復禁毒合作進展得來不易，希望美方以此為契機，與中方相向而行，展開平等務實禁毒合作。