以色列：聯合國近東救濟處可繼續運作

聯合國近東救濟工程處（UNRWA）12名員工涉嫌參與去年10月7日突襲以色列，惟以色列認為UNRWA當下不應該停止運作，因為可能引發人道主義災難，反而迫使以色列停止針對回教激進組織哈馬斯的軍事行動，不符合以色列和盟友的利益。

《以色列時報》引述以色列高級官員強調，以色列支持多國決定暫停資助UNRWA，UNRWA每一名參與恐怖活動的工作人員都必須承擔責任。官員證實《華爾街日報》引述的以色列情報報告，估計UNRWA在加薩約1,200名員工與哈馬斯或巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（PIJ）有聯繫。他指UNRWA不能成為戰後長遠解決方案的一部分，但UNRWA是目前人道主義援助進入加薩發揮最主要作用的國際組織，沒有其他選擇。

美國國務院發言人米勒周二（30日）指，華府決定暫停資助UNRWA以來，已凍結約30萬美元（約234萬港元）專項資金，將根據聯合國的調查結果，決定如何處置款項以及未來資助UNRWA。美國自去年10月已資助UNRWA約1.21億美元（約9億港元），一般每年資助額達3億至4億美元（約23億至31億港元）。下一筆大額資助原定今夏前支付，但議案尚未在國會通過。