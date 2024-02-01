逆子斬首弒父拍片上網　YouTube 6小時後方刪片

美國賓夕凡尼亞州一名33歲男子，周二（1月30日）將自己的父親斬首，還在影片分享平台YouTube發布高舉父親斷頭的影片，該段長達14分鐘的影片留在YouTube上長達6小時方被刪除。

賓夕凡尼亞州巴克斯縣米德頓鎮警方周二晚7時左右，前往處理一宗死亡通報，並在一棟房子樓上的浴室，發現一名男子的無頭遺體，警方隨後在案發現場約160公里處，逮捕疑犯莫恩（Justin Mohn），他是60多歲死者邁克爾（Michael Mohb）的小兒子，他駕駛自己父親的汽車逃離現場，警方並指他將上述駭人影片上傳到YouTube。

該影片在周二下午5時半左右上傳到YouTube，莫恩對着攝影機，從一個銀色桶中舉起裝在血淋淋塑膠袋的斷頭，宣稱這個頭顱屬於「我爸，一位工作超過20年的聯邦僱員」。該影片似乎是在睡房錄製，可見到莫恩朗讀電腦螢幕上一分打好的宣言，指他的父親「身為國家的叛徒，現在永下地獄」，然後瘋狂咆哮痛罵美國政府，並呼籲美國各地的「民兵」聯合起來，「就地」殺死聯邦官員。

莫恩宣稱自己是美國民兵網絡的指揮官，又說自己是「第二個救世主」，他痛罵移民、美國總統拜登政府、性小眾群體、「黑人生命很重要」（Black Lives Matter，BLM）運動，以及「極左覺醒暴民（woke mobs）」，呼籲屠殺跟公開處決聯邦調查局（FBI）探員、國稅局（IRS）僱員、美國法警、聯邦法官、邊境管制官員跟更多「背叛自己國家的」人。他還聲稱，懸賞100萬美元（約780萬港元）給任何能夠殺死高級官員的人，包括FBI局長克里斯托弗·雷、現任司法部長加蘭和前司法部長巴爾，還慫恿人們殺死同住的聯邦僱員親人。莫恩面臨一級謀殺、虐待屍體和持有犯罪工具等罪名。

外媒報道，莫恩的YouTube帳戶有115名訂閱者，外界質疑為甚麼他那段斬首弒父的恐怖影片竟會留在YouTube上長達6小時才被刪除，截至刪片時，它已被觀看和分享了至少5,000次。對此，YouTube只作簡短聲明回應，指該影片因違反了YouTube的暴力極端主義政策而被刪除，莫恩的頻道根據該政策被終止，其團隊正在密切追蹤刪除任何重新上傳的該段影片；但YouTube並沒有解釋為何花了這麼長時間才刪除影片，也沒有就此表示遺憾。