FBI局長：中國黑客正瞄準關鍵基建　圖對美國造成實際傷害

美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷周三在眾議院一個聽證會上聲稱，與中國政府有關的黑客，正瞄準美國關鍵基礎設施，準備對美國「造成嚴重破壞及現實傷害」。

克里斯托弗·雷在眾議院中共問題特設委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）作證時稱，中國黑客正在對美國基礎建設進行部署，目標是美國的水處理廠、電力基建以及石油和天然氣管道等，又指中國黑客正在努力「尋找並準備摧毀或弱化保障我們安全和繁榮的民用關鍵基建」，「對我們的人身安全構成現實威脅」。而被問到中方會否遵守不干預今年美國大選的承諾時，克里斯托弗·雷表示：「中國多年來承諾了很多事情，所以我想當我看到時就會相信它。」

美國網路安全和基礎設施安全局負責人伊斯特利（Jen Easterly）則在聽證會上表示，中國黑客利用了美國科技上非常基本的缺陷，使他們變得容易下手，又指支撐美國關鍵基建的科技本質上是不安全的，因為幾十年來軟件開發人員沒有對有缺陷的技術承擔責任，以致將安全置於次要，導致美國容易受到網路入侵，她指這種情況必須停止。