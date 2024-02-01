聯合國報告：或要花約70年　加薩經濟才恢復到衝突前規模

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）在周三（1月31日）發表的一份報告中指出，即使巴勒斯坦加薩地帶的戰事現在立即停止，加薩的經濟可能要花約70年才能恢復到衝突前的規模。

去年10月7日巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯突襲之後，以色列作為回應並在加沙發動的軍事行動，已造成逾2.6萬人死亡，230萬居民的生計和基礎設施同被摧毀。

UNCTAD表示，今輪衝突導致加薩的本地生產總值（GDP）下降24%，2023年全年人均GDP下降26.1%，若軍事行動結束並立即開始重建的話，以2007年至2022年經濟年平均增長率0.4%計算，加薩的GDP或可在2092年恢復到衝突前2022年的水平。在最好的情況之下，假設GDP每年增長10%，加薩的人均GDP仍要到2035年才能達到2006年的水平。以色列在2007年以安全為，由對海陸空實施永久性封鎖。

UNCTAD經濟學家表示，加薩從2014年的以巴衝突恢復過來，需要約為39億美元（約304億港元）。而今次戰事結束後，需要多倍金錢才能將加薩復原。

在周三，聯合國秘書長古特雷斯表示，他對聯合國近東救濟工程處（UNRWA）員工參與哈馬斯突襲以色列的指控感到震驚，而他已經與資助國代表會面，聽取他們的擔憂，並講解聯合國為解決這些問題而採取的措施。古特雷斯形容，UNRWA是加薩所有人道救援行動的支柱，呼籲所有國家確保這個機構可延續救援工作。