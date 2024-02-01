美軍摧毀也門叛軍導彈　卡尼號再擊落來襲目標

美國中央司令部公布，美軍於也門薩那時間周三（1月31日）下午先發制人打擊也門叛軍青年運動準備發的的導彈。同晚，青年運動向亞丁灣先後發射反艦導彈和無人機，全數由美國海軍神盾驅逐艦卡尼號擊落。

中央司令部識別到也門境內青年運動控制區內有一枚準備發射的地對空導彈，認為對美軍飛機構成迫在眉睫的威脅，美軍於下午3時30分打擊並摧毀上述導彈。同晚8時30分，青年運動從也門向亞丁灣發射一枚反艦彈道導彈，卡尼號成功擊落。至晚上9時10分，卡尼號再迎擊並擊落3架伊朗製無人機，沒有傷亡或損毀報告。

青年運動則聲稱，向亞丁灣一艘正航行往以色列的美國貨輪發射數枚導彈，成功擊中目標，展示支持加薩地帶的巴勒斯坦人，並回應英美的侵犯，同時警告若英美採取行動升級紅海局勢，將毫不猶豫地發動更多襲擊報復。

另一方面，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利周三宣布，因應紅海局勢明顯惡化和緊張，歐盟計劃於2月19日啟動海軍任務，保護貨船免受也門叛軍導彈襲擊，避免因貿易受阻而推高貨品價格。截至目前，已有比利時、法國、德國、希臘和意大利公開表示參與任務。歐盟在實施海軍任務前，仍需敲定多項細節，包括由甚麼軍事人員組成、配備何種能力、由哪一國牽頭、總部設於何處等。