參議院兒童網上安全聽證會　5大社交網被斥滿手鮮血

美國參議院司法委員會周三（1月31日）召開有關社交平台兒童安全問題的聽證會，兩黨議員直指當兒童在網上受到傷害，社交平台必須承擔更多法律責任，共和黨議員格雷厄姆更斥責作供的5大社交平台行政總裁「手上沾滿鮮血」。

作供的包括Meta行政總裁朱克伯格、TikTok行政總裁周受資、Snap行政總裁施皮格爾（Evan Spiegel）及「X」行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）、Discord行政總裁錫特羅（Jason Citron），聽證會播出受害兒童及因網絡欺凌自殺兒童的父母之預錄證詞，部分家長出席會議，舉起逝去子女的照片，有人痛哭。

議員們講述社交媒體造成的性剝削、自殺和其他痛苦，委員會主席杜賓（Dick Durbin）指科技業高層對網上的兒童性剝削危機負有責任，他們在設計、信任和安全方面投資不足，一味追求參與度和利潤，卻忽視基本安全，把孩子置於危險。議員霍利（Josh Hawley）要求朱克伯格向在場家長道歉，朱克伯格站起來轉向旁聽席，說對家長們遭遇的一切感到抱歉，這些不該發生在任何人身上。他表示，Meta正努力刪除平台上的惡劣內容，力度超過法律要求程度，團隊正改善服務及兒童上網安全。