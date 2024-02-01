被問是否中共黨員　TikTok行政總裁：我是新加坡人

美國參議院司法委員會周三（1月31日）舉行聽證會，質詢5大社交平台行政總裁有關兒童網上安全的問題。出席的中國影片分享網站抖音海外版TikTok行政總裁周受資，被共和黨籍參議員柯頓（Tom Cotton）追問他的國籍、是否中國共產黨黨員，他否認自己是中共黨員並指「我是新加坡人」。

柯頓詢問周受資是甚麼國籍，周回答「新加坡」；柯頓再問周受資是否其他國家公民、有否申請過中國公民身份，周指沒有。柯頓繼續問周受資是否有新加坡護照、是否持有其他國家護照，周稱自己有新加坡護照，曾在軍隊服役，沒有其他國家護照。柯頓又問周受資的妻子和子女是否美國公民，他有否申請入籍美國，周指妻兒都是美國公民，自己則未申請美國公民身份。柯頓此時說「好」，低頭一下又追問周受資「是否曾經是中共黨員？」，周說：「沒有，我是新加坡人。」柯頓又問「你是否曾與中共有關係？」，周再澄清：「再一次，我是新加坡人。」

TikTok近年備受美國政府針對，周受資去年3月出席美國眾議院能源及商業委員會召開的TikTok數據安全和隱私保護聽證會，亦被議員連番尖銳質詢，他當時否認TikTok受中國政府控制等。