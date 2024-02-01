美軍雙航母菲律賓海會師　與日準航母聯演

美國第7艦隊周四（2月1日）公布，美國海軍卡爾文森號和羅斯福號航母打擊群周三（1月31日）在菲律賓海與日本海上自衞隊「準航母」直升機護衞艦伊勢號，進行多甲板大型活動，演練加強海上通訊、空中作戰行動和跨甲板飛行操作等聯合任務，強化美日的海上綜合作戰和戰備。連同在日本橫須賀母港休整的美軍前沿部署航母列根號，意味美國目前在西太平洋部署3艘航母，是近兩年來首次。

訓練於周一（1月29日）至周四舉行，美日參演艦隻和戰機根據國際法在國際水域飛行和飛行，進行防空演練、海上偵察、距甲板訓練及戰術機動，加強獨特的高端戰鬥能力。卡爾文森號航母打擊群指揮官薩爾迪耶洛（Carlos Sardiello）表示，美國和日本擁有快速集結多支大型海軍力量以支持印太地區共同安全利益的獨特能力，今次演練並不新鮮，卡爾文森號打擊群自2001年以來一直進行類似行動，最近一次是去年11月與列根號打擊群和日本海上自衞隊在菲律賓海聯演。

日本海上自衞隊第二護航編隊司令清水仁指出，今次訓練目的是提高戰術技能及與美國海軍的互操作性。羅斯福號打擊群指揮官亞歷山大（Christopher Alexander）說，能夠持續進行此類複雜行動，表明美國海軍具靈活性，可在選擇的時間和地點行動，為國家和盟國提供靈活的威懾和防禦選擇。

一名美國海軍官員向日媒透露，軍演期間有一艘中國海軍偵察船駛近卡爾文森號，兩艦僅相距5至10海里，相信華艦是收集美日行動情報。