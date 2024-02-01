任期內促中東和平　特朗普再獲提名諾貝爾和平獎

美國前總統特朗普再次獲提名為諾貝爾和平獎候選人，提名的紐約州共和黨眾議員坦尼（Claudia Tenney）周二（1月30日）發聲明稱，特朗普任內促成了具里程碑意義的《亞伯拉罕協議》，形容對方的英勇努力史無前例。

坦尼稱數十年來，許多官僚及國際組織堅持認為，若不解決以巴衝突，則不可能達成更多中東和平協議，而特朗普證明有關觀點是錯誤的，同時在推動中東近30年來首個新和平協議上發揮重要作用，形容對方制定的《亞伯拉罕協議》更能凸顯獲提名諾貝爾和平獎的必要性。她同時批評現任總統拜登領導能力弱，認為大眾須承認特朗普強勁的領導力，以及為世界和平所做的努力。

今次是特朗普第3次獲提名為諾貝爾和平獎候選人，其中2020年同樣獲挪威國會議員吉加德（Christian Tybring-Gjedde）以《亞伯拉罕協議》為由，提名角逐諾貝爾和平獎，而不及一周，再獲瑞典國會議員雅各布松（Mangus Jacobsson）提名，表彰他為塞爾維亞及科索沃穿針引線，促使兩個經濟關係正常化。不過，有關提名在國際社會遭調侃和排斥，引起不少爭議。