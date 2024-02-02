陷政治獻金醜聞　自民黨安倍派徹底解散

日本執政自民黨陷入瞞報政治獻金回扣醜聞，因此事而在早前決定解散的日本自民黨最大派閥「安倍派」（清和政策研究會），周四（1日）在自民黨總部舉行了最後一次議員全體會議，至此有45年歷史的「安倍派」結束政治活動，徹底解散。派閥解散後的剩餘事務將由新成立的「清算管理委員會」負責善後。

安倍派96名議員中有約70人出席了議員全體會議，主席鹽谷立發言時表示：「不得不結束歷史悠久的派系，心情非常沉痛。」會上亦有人要求鹽谷和被稱為「五人眾」的安倍派核心人物負起政治責任，「應該做個了斷」；對此，被要求辭去議員職務的鹽谷對此沒有正面回應，僅表示：「首要問題是解散業務。將認真對待意見，在適當的時候作出判斷。」其餘數人亦稱不會退黨或辭去議員職務。

日媒報道，安倍派周三（1月31日）向總務省提交修正後的政治資金收支報告，追加了2020年至2022年間的政治宴會券收入與支出，金額均超過4億日圓（約2138萬港元），涉領秘密資金的該派國會議員達9成。

消息人士指，自民黨確認周五（2月2日）啟動旨在弄清醜聞真相的詢問調查，由自民黨總務會長森山裕、政調會長渡海紀三朗等6名黨幹部分為2人一組來實施，詢問對象為未把宴會收入的回扣部分記入政治資金收支報告的安倍派、二階派議員等近百人；領導層將在聽取報告後判斷黨內如何處分。