【東方日報世界視線】金磚體系壯大　今年政治焦點

英國《經濟學人》替2024年把脈，提出全年一些政經焦點，第一個關注點是原來今年全球有一半人會參與選舉，而該雜誌把重心放在美國及台灣大選。

台灣大選出現立法院三黨不過半，該雜誌憂心會出現政局不穩，甚至增加北京會於2027年攻台的可能性，而它的調查結果顯示，有51.5%台灣受訪者認為台軍無法抵抗。至於美國大選，《經濟學人》一向採取較親民主黨的立場，認為特朗普當選會增加美國政局不穩及台海危機，使中美更大機會瀕臨戰爭，這明顯是低估了拜登政府鷹派作風的危險度。

第二個關注點是金磚體系進一步壯大，加入沙特阿拉伯、阿聯酋、埃及、埃塞俄比亞及伊朗5國，總人口將達到全球的50%，2023年這10國的GDP，用購買力平價（PPP）計算是63.2兆美元，對比七國集團（G7）的52.3兆美元，多約20%。雖然這10國之間並不像G7有共同的政治及經濟議程，甚至沙特和伊朗、中國和印度都有相當大的政治分歧，但整體上這4國和俄羅斯、巴西，都是有經濟及地緣政治實力的強國，共同對全球南方國家比G7更有影響力、甚至是領導實力，它們更積極推動本土貨幣交易的商貿發展，加速國際商貿去美元化。此外，就近年俄烏戰爭及巴以衝突的出現，最積極及有一定能力推動政治協商的，居然分別是土耳其和卡塔爾這兩個中等強國，可見處於西方及中俄兩極化的漩渦中，一些中等強國產生積極緩衝作用，這些都對世界政治經濟多元化起積極作用。

第三個關注點是人工智能（AI）的應用。《經濟學人》雖然肯定其重要性及更廣泛地被應用，不過，編輯部似乎忽略了AI可能被濫用的問題，例如機械人固然可以幫助生產及用作探測，但也有可能應用來搶劫及殺人，國際對AI生產應用的確有責任共同立法及監管。

最後兩個關注點，一個是電動垂直起降飛機（eVTOL）及德國飛天車（Volocopter）的開發，將成為電動車的新挑戰者；另一個是過去節能及綠色能源着重於生產的開發及運送，今年全球將注視如何在工業物料開發及生產過程中可以節省能源。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻