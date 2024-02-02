研究揭蛛網可捕獲DNA　有助研究其他野生生物

最新研究表明，蜘蛛網可以捕獲其他生物的脫氧核糖核酸（DNA）片段，能有效地協助科學研究其他野生生物。澳洲西澳省科廷大學分子與生命科學學院一項環境DNA（eDNA）研究，分析了來自珀斯山區和珀斯動物園的49個蜘蛛網，成功鑑定93種動物的遺傳特徵，將有助科學家以廉價且非侵入性方式探索和保護陸地生物多樣性。

論文監督員艾倫托夫特（Morten Allentoft）表示，這項研究最初目的是檢測當地野生動物留在空氣中的DNA。利用蜘蛛網作DNA陷阱擴大了監測範圍，為在充滿挑戰和荒涼的環境中進行研究開闢可能性。研究除鑑定到原生哺乳動物、貓鼬和鳥類，還有動物園裏的大象、長頸鹿和犀牛，甚至發現入侵物種，如紅狐狸、家鼠和黑鼠。

研究主要作者牛頓（Joshua Newton）表示，研究eDNA是了解生態系統生物多樣性的一種非侵入性方式，蜘蛛網是遺傳資訊的儲存庫，可以幫助科學家在不打擾動物下密切留意牠們。他指蜘蛛網可以捕捉各種DNA，包括生物的皮膚細胞、頭髮和體液，而識別動物只需要微量的DNA，因此是一種廉價的非侵入性方式。