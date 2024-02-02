挾持美資廠7人質抗議以軍在加薩行動　槍手被捕

一名槍手周四（1日）在土耳其西北部科賈埃利省一家美資工廠挾持7名人質，抗議以色列在巴勒斯坦針對回教激進組織哈馬斯的軍事行動。槍手在對峙9小時後被警方制服，事件中無人受傷。

男疑犯在周四下午2時半左右進入美國寶潔公司（Procter & Gamble）旗下位於蓋布澤的工廠主樓，並且協持人質。有照片顯示，其中一名疑犯在工廠內穿着疑似炸彈背心，並手持手槍，牆上用噴漆噴了一面土耳其國旗及巴勒斯坦旗幟，另據報道，大樓入口處也畫了一面巴勒斯坦旗幟，並有一個寫著「大門將為加薩敞開」的標記。

科賈埃利省省長亞武茲表示，因與槍手談判失敗，警方在一次小規模的行動中把槍手制服，他又指槍手帶了兩把槍，他犯案的動機是阻止以色列在加薩的屠殺，以及開放連接埃及和加薩的拉法口岸。亞武茲又證實，疑犯曾是該工廠的工人，並指他沒有與任何武裝組織之間有聯繫。

案發時警方封鎖了工廠周圍的道路，其中一名人質的丈夫曾打過電話給妻子，對方回答說：「我們被挾持為人質了，我們很好」之後就掛了線。

寶潔位於俄亥俄州辛辛那提的總部，較早前亦證實了挾持人質事件，一名發言人說，確保寶潔員工和合作夥伴的安全是公司的優先事項，當日較早前蓋布澤的工廠已疏散，公司正與地方當局合作解決事件。