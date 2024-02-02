歐盟開特別峰會　同意4年500億歐元援烏

歐盟27國領導人周四（1日）在比利時布魯塞爾舉行特別峰會，一致同意設置總額500億歐元（約4,250港元）的4年援烏基金，原先反對的匈牙利也不再阻撓，峰會召開僅1小時後，歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾就公布達成協議。

歐盟在會後的文件指出，援烏基金主要是幫助烏克蘭恢復經濟、重建和現代化，為其加入歐盟作準備。米歇爾指出，新援助方案為烏克蘭提供穩定、長期及可預測的資金，展現歐盟在對烏克蘭的支持上，發揮領導作用並承擔責任。他又指歐盟的決定，可向美國的納稅人發出信息，協助拜登政府爭取國會通過撥款。

法國總統馬克龍被問到歐盟提出甚麽條件，令匈牙利不否決援助烏克蘭，他表示匈牙利沒有收到禮物，只是獲得保證匈牙利會受到歐盟公平對待。有歐盟高層官員則透露，部分成員國領袖在峰會前夕曾與歐爾班會晤，令他明白自己受到孤立，此外，歐盟也同意必要時在兩年內檢討預算。

歐爾班則在社交網站發文，表示已「完成任務」，令歐盟撥給匈牙利的款項不會用於烏克蘭，又指有機制在第一及第二年對援助進行管控，他並重申匈牙利對俄烏戰事的立場不變，就是須停火及舉行和談。