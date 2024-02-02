美印太司令提名人警告　大陸或2027年攻台

美軍印太司令提名人帕帕羅（Sam Paparo）周四（1日）表示，中國大陸軍力快速擴張令人擔憂。對於大陸可能在2027年揮軍台灣，他表示應時刻保持警戒。

現任美國海軍太平洋艦隊司令帕帕羅，去年獲美國總統拜登提名接任印太司令部司令。他周四出席參議院軍事委員會提名聽證會時稱，對中國大陸海軍快速擴張和發展軌迹感到擔憂，但相信大陸解放軍仍未能壓倒美軍。前美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）2021年曾表示，大陸解放軍攻台可能在未來10年、甚至是6年內發生。被問到對這看法時，帕帕羅認為大陸每日都為攻台作準備，因此美方必須時刻保持警戒，「從現在到他們出動前，沒有假期」。帕帕羅又表示，俄烏衝突拖長不但未有對大陸攻台造成阻嚇，反而令北京當局明白要採取快、狠、準的軍事行動方式，解放軍正加倍努力在提升戰略、作戰和戰術預警，以期能快速採取行動。

另據中國外交部旗下微信號「寬廣太平洋」周四消息，中國外交部北美大洋洲司司長楊濤周三（1月31日）會見來華出席中美禁毒合作工作組首次會議的美國助理國務卿羅賓遜。雙方就中美禁毒執法合作有關問題交換了意見。