美國務院關注M503航線變更　陸委會促對岸協商

中國大陸民航局日前宣布周四（2月1日）起取消M503航線自北向南飛行偏置，台媒引述美國國務院稱，對事件表達關切，重申反對兩岸任何一方片面改變現狀，敦促北京停止對台的軍事、外交與經濟施壓。

大陸民航局周二（1月30日）宣布取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用連接該航線的W122、W123銜接航線由西向東飛行，使航線更靠近海峽中線。美國國務院發言人周四（2月1日）以背景說明方式回覆台媒詢問時表示，對於北京在未與台灣協商的情況下修改台灣海峽民航航線的報道表達關切。該發言人呼籲，有關台灣海峽民航與安全議題應透過兩岸對話解決。

繼美國參議院外交關係委員會主席卡丁周三（1月31日）發聲明稱，大陸調整台灣海峽具爭議飛行路線的片面決定，既危險又挑釁。眾議院外交關係委員會主席麥考爾（Michael McCaul）也表示，大陸除派軍機擾台，民航機現也直逼海峽中線。對大陸持續威脅台灣並片面改變台海現狀，他呼籲必需與台灣站在一起反對這種侵略。

陸委會周四舉行例行記者會，該會副主委兼發言人詹志宏表示，大陸2015年與國際民航組織申請開通上述航線，當時台灣政府透過民航小兩會（台北市航空運輸商業同業公會、海峽兩岸航空運輸交流委員會）渠道告知，這將嚴重影響飛安，雙方就此溝通5次，達致將航線稍微西偏的結論。大陸這次突然宣布變更，事先沒有跟台灣商量，民航小兩會已明確向陸方表達關切，也希望兩岸進行一定程度的協商。詹強調，民航小兩會渠道「一直都暢通」。