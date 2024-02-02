美軍擊落也門叛軍無人機　炸紅海無人水面艇

青年運動過往在也門內戰期間亦曾使用類似的無人水面艇。

美軍於也門薩那時間周四（1日）凌晨打擊也門叛軍青年運動的一個無人機控制站和10架無人機後，雙方當日持續交手，美軍更在紅海炸毀一艘青年運動的水面無人艇。

美國中央司令部指，美軍於周四凌晨5時左右在亞丁灣擊落一架無人機，沒有傷亡或損毀報告。其後，中央司令部部隊於早上10時30分在紅海發動空襲，摧毀一艘青年運動的爆炸性無人水面艇。美軍發現這艘無人水面艇正駛向國際航道，並確定它對區內商船和美國海軍艦艇構成迫在眉睫的威脅，美軍出於自衞攻擊並摧毀無人艇，導致嚴重的二次爆炸，沒有傷亡或損壞報告。

至下午12時45分，青年運動從也門境內的叛軍控制區發射2枚反艦彈道導彈，相信是瞄準位處紅海的貨船Koi號。導彈落入水中，沒有擊中船隻。Koi號是一艘懸掛利比里亞國旗，由百慕達擁有的貨船。另一邊廂，上月5日駛離英格蘭普利茅夫基地的英國皇家海軍護衞艦里士滿號，周四（2日）被追蹤到通過蘇彝士運河，前往紅海一帶海域支援由美軍牽頭的「繁榮守護者」護航行動，接替將回軍港休整的英軍驅逐艦鑽石號及護衞艦蘭開斯特號。