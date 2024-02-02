紐有意加入AUKUS　澳洲將闡述「第二支柱」內容

澳洲和新西蘭周三（1月31日）至周四（2月1日）在澳洲墨爾本舉行外長和防長「2+2」會議，敲定澳洲將向新西蘭解釋美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）的「第二支柱」內容，反映新西蘭有意加入AUKUS。

澳洲外長黃英賢、防長馬爾斯與新西蘭副總理兼外長彼得斯（Winston Peters）、防長科林斯（Judith Collins）會面，討論兩國的外交政策、安全和防務問題，特別是涉及印太地區。4人舉行聯合記者會，馬爾斯宣布澳洲短期內會派代表團到新西蘭闡述AUKUS的「第二支柱」內容。「第二支柱」涉及量子運算與人工智能等戰略敏感領域合作，協議的「第一支柱」是英美同意幫助澳洲在2040年之前部署核動力潛艇，但實行無核政策的新西蘭僅對第二支柱有興趣。科林斯希望澳洲官員盡快到新西蘭講解第二支柱，真心想了解新西蘭是否有機會參與其中，並指新西蘭可提供太空各和科技領域的專業。

被問及加入AUKUS會否影響與中國的關係，彼德斯稱中國一直按國家利益行事，新西蘭亦如是。他後來接受英媒訪問時指，新西蘭尋求對太平洋有正面影響，平等對待鄰國。