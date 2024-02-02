世衞指肺癌　成為全球新增病例數最多癌症

世界衞生組織旗下的國際癌症研究機構（IARC）周四（2月1日）發布報告，指2022年全球新增癌症病例約2,000萬宗，死亡病例約970萬宗。肺癌於上述兩項數據的佔比均是最高：新增肺癌病例250萬宗，死亡病例180萬宗。

報告指出，肺癌、乳腺癌、結直腸癌為2022年全球發病率最高的癌症；而肺癌成為最常見的癌症，可能與亞洲地區存在的長期吸煙情況有關。從全球範圍來看，癌症的發病率和死亡率存在性別差異。乳腺癌是女性最常罹患的癌症，也是女性因癌症死亡的首要原因。肺癌則是男性最常罹患的癌症，也是男性因癌症死亡的首要原因。

報告還發現，癌症負擔因人類發展指數高低而存在顯著的不平等，乳腺癌的情況尤其如此。在人類發展指數高的國家，每12名女性有1人在一生中被診斷出患有乳腺癌，當中每71名女性有1人死於乳腺癌。相比之下，在人類發展指數低的國家，雖然每27名女性只有1人在一生中被診斷出患有乳腺癌，但每48名女性就有1人死於乳腺癌。在人類發展指數低的國家，女性被診斷出乳腺癌的可能性，較在人類發展指數高的國家低50%，而且因診斷較遲和無法獲得高效治療，她們死於乳腺癌的風險要高得多。