JAXA首公布太空人訓練畫面　未來有望登月

日本宇宙航空開發機構（JAXA）去年時隔14年再次招募太空人，選出28歲女子米田步和47歲男子諏訪理作為太空人候選人。他們其後在茨城縣的築波太空中心訓練，未來可能通過美國太空總署（NASA）月亮女神號國際載人登月計劃，成為日本首批登月太空人。JAXA周三（1月31日）首次向傳媒公開兩人訓練的情況。

日媒周四（2月1日）報道，米田步和諏訪理去年2月通過選拔考試後，先後於4月和7月開始接受訓練，包括體能訓練、小型飛機操作訓練等。兩人還需要學習英文和俄文，以便與國際太空人取得良好溝通。影片顯示，兩人在體能訓練時笑着與指導人員對話，看上去十分從容自信。

結束基礎訓練後，兩人預計最快11月可獲得太空人認定，其後將前往美國等地繼續訓練，等待敲定飛赴太空的任務。諏訪理表示，每位指導人員都很熱情，一切都非常有趣，他與米田步互相幫忙，開心努力訓練。米田步則笑稱，自己抱着期待的心情，每天都在看月亮。

月亮女神號國際載人登月計劃原定最早2025年實現載人登月的目標，其後延遲至2026年。NASA署長納爾遜曾表示，是次延遲將讓團隊有更多時間來應對挑戰，安全是團隊首要關注事項。