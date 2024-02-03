【東方日報世界視線】成員國爭議脫歐　英災難前車之鑑

隨着歐洲大陸極右及極左的勢力興起，兩面夾擊現時較親美奉行新自由主義的中間派執政聯盟，一個重要的爭議浮面，那就是脫離歐盟。而眼前英國脫歐的例子，成為歐盟主流媒體的分析焦點，支持歐盟的固然要洞悉提防英國保守黨民粹主義的脫歐伎倆，支持脫歐的亦要了解即使脫歐也不要跌入英國式作繭自縛的陷阱。

歐洲政治分析家及傳媒批評英保守黨脫歐是耍了3大陰招。首先是妖魔化歐盟成員國成為英國敵人，把歐盟政府標籤為官僚制度，處處損害英國利益。隨即保守黨就製造謊言，例如聲稱歐盟在漁業方面一直侵佔英國海域的捕魚權，但實際上歐盟成員國之間捕魚權是早在歐盟正式成立前就有安排。況且，漁業如今只佔英國GDP的約0.1%，根本好壞都談不上多少損失。相反，英國加入歐盟，就能讓金融及保險進軍歐盟爭取到大份額，得益豐厚，佔英國GDP的約8%。不過，英保守黨政府希望脫歐可擺脫歐洲金融股市的管控，吸引全球外資來到倫敦，使之成為泰晤士河上的新加坡，但脫歐後，有逾60億歐元歐洲資本撤離倫敦股市，回到法蘭克福、阿姆斯特丹及巴黎。

在推動脫歐期間，有一輛大巴天天在全國行走，宣傳每星期英國要上繳歐盟3.5億英鎊，脫歐後這筆錢大可應用在改善英國國家衞生事務局（NHS）的醫療服務，後來證實真正要花費的是每周1.5億英鎊，時任首相約翰遜最後被迫承認錯誤。結果NHS根本沒有在脫歐後得到資金改善，反而歐洲醫護人員不再來英國，使英國醫療百上加斤，醫護人員在巨大工作壓力下經常要示威爭取權益，估計兩年以來，英國NHS因人手不足而延誤的各種服務達200萬宗。

最後，最引發極端民粹化的是非法移民問題。英國2016年就宣傳歐洲有大量人口湧入，不過脫歐後，歐洲入境英國的非法人口減少約七成，但從其他途徑入境的非法移民卻暴增300%。這迫使保守黨政府計劃將非法人口轉送到盧旺達，但計劃遭英國最高法院推翻，認為這令被遣送者生存風險更大。首相辛偉誠批評高院，認為遣送不但是正確也是唯一的處理方法。相信這些都是歐盟成員國爭議脫歐與否的一些借鑑。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻