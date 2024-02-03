美重申不欲與伊朗開戰　或擴大軍事打擊目標

美國於香港時間周六（2月3日）凌晨軍事打擊伊拉克和敍利亞的親伊朗目標後，白宮國家安全委員會發言人柯比指，美國不尋求與伊朗開戰，行動目標是令局勢降溫，結束駐中東美軍被襲擊的情況。知情美國官員透露，之後幾日會再有其他軍事行動，可能會擴大打擊目標至其他設施和武裝組織。

柯比表示，行動是要向尋求傷害美國的人發出明確訊號，必須停止繼續攻擊區內美軍，打擊目標是經過謹慎選擇避免平民傷亡，它們都是伊朗革命衞隊和獲其支持的組織用以襲擊美軍之設施，目的是削弱和干擾革命衞隊等組織的能力。他揚言，美國當日開始回應，但不是當日就結束，會有其他行動，目的都是結束針對中東美軍的襲擊。柯比補充，美國政府在行動前已知會伊拉克政府，但自3名駐約旦美軍周日（1月28日）遇襲身亡後，美國便沒有透過秘密渠道或其他途徑與伊朗溝通。

美軍聯合參謀部主任西姆斯（Douglas Sims）透露更多行動細節，他指實施打擊的時間是基於伊拉克和敍利亞的天氣情況決定，當日的天氣是最佳空襲機會。雖然美軍的彈藥可在雲層下操作，但等到合適天氣才行動能確保擊中所有目標。西姆斯說，美方相信空襲的設施是有武裝分子使用，包括革命衞隊、與伊朗有關的武裝組織成員，應該會造成傷亡。

負責執行空襲的中央司令部公布參與行動的B1B遠程戰略轟炸機起飛的畫面，司令庫里拉直指革命衞隊及其關聯武裝組織對伊拉克、中東及美國人的安全構成直接威脅，美軍會繼續採取一切必要行動保護美國公民，向威脅他們安全的人究責。