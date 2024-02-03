美加強西太平洋部署　戰略轟炸機進駐關島

面對北韓核導威脅持續、台灣海峽兩岸局勢不穩，美國應對中東地區亂局之際，仍然加強西太平洋地區的軍事部署。繼美國海軍派遣兩個航空母艦打擊群後，美國空軍戰略轟炸機近日進駐戰略要地關島，執行轟炸機特遣隊任務。

美國空軍周四（1日）表示，一批來自北達科他州邁諾特空軍基地的B52H戰略轟炸機，上月底降落關島安德森空軍基地，作為轟炸機特遣隊支援戰略威懾任務，強化印太地區基於規則的國際秩序。新聞稿無說明具體部署的B52H戰略轟炸機數量，只提到轟炸機特遣隊任務展示美方的威懾、拒止、主宰能力，目的是「影響及勸阻對手或競爭者的侵略」；部隊將與盟友及夥伴整合，展示美國對地區的安全及穩定的承諾。

日本航空自衞隊上月31日公布，4架F15戰機及8架F2戰機前一天在日本海及東海上空，與美國空軍一架B52H戰略轟炸機實施戰術訓練，強化兩國的威懾及反應能力。

與此同時，關島本月5日至23日舉行代號「對抗北方2024」的多國空軍演習，美國、澳洲、日本、法國、南韓將合共派出85架飛機，從3個島嶼及6個機場執行1,400場任務。它是美國太平洋空軍最大規模的年度多邊演習，始於1978年在日本與日本航空自衞隊進行，至1999年移師關島，2012年起加入澳洲皇家空軍成為三邊演習。