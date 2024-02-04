【東方日報世界視線】美國歐盟烏克蘭　層級式經濟侵吞

國際政經分析家，愈來愈洞悉由美國向下到歐洲再往下到烏克蘭，形成一種層級式的社會經濟侵吞現象。這個情況始於烏克蘭前總統亞努科維奇執政時期，他在2013年底拒絕與歐盟簽訂聯繫國協定及自由貿易協定，因為擔心接受西方新自由主義的政策，例如國營企業私有化、削減福利、削減國家對食物、燃油及能源津貼、容許市場開放引入外資等，以達到所謂公平競爭的平台，但其實是方便外資兼併其企業及侵佔其市場。亞努科維奇拒絕簽署協定，被視為親俄羅斯傀儡政府，在2014年遭顛覆。

如今烏克蘭總統澤連斯基，正正是在俄烏戰爭極需要資金的情況下，平價出賣了烏克蘭的企業、礦產及土地，使國家幾乎一無所有地全被外資特別是美資侵吞控制。

另一個困擾烏克蘭未來的問題，是大量人口流失，現在烏克蘭除了在戰場上有大量年輕人死傷及失蹤，其實有更多是流入歐洲，即使北約及歐盟有探討戰後重建烏克蘭，但是這兩大組織如今欠缺資金，戰爭如果再拖下去及破壞更大，要北約及歐盟提供資金就愈困難，加上人口流散離開，烏克蘭重建只能是夢想。

與此同時，目前西歐的日子也不好過，主要是它選擇了支持美國以俄烏戰爭及經濟制裁消耗俄羅斯，導致要以高價入口能源，使工業生產逐漸無法承擔，而要遷往美國及中國等地，德國就帶頭去工業化。如果俄烏戰爭再拖下去，歐洲的競爭力將快速減退，整體陷入低經濟增長、高通脹及高失業的境地，政局會更動盪，社會會更撕裂。以德國及法國為首，紹爾茨及馬克龍的執政中間勢力，被左、右兩翼黨派夾擊，很大機會會在下屆選舉後下台。

再看美國的現況，其實內部經濟侵吞亦存在，華府誘發俄烏戰爭，表面上是綁架了北約成員國出資，並吸引了歐洲大量資金到來，但其實資金欠缺實質產業的投資，反而以在股市及土地資產方面短期逐利為主，使其更加泡沫化，實際得益的是大金融、軍火及能源商，但這些所謂產業無法減低失業率，只會製造更大貧富差距，也無法解決美國生產企業多年來外溢到境外產生的空洞化現象，反而使社會更加兩極化。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻