原定參與北約演習　英航母現機械問題

伊利沙伯女王號（上圖）出現機械問題，英國改派威爾斯親王號（下圖）。

因應中東地區局勢持續緊張，美國正在紅海、曼德海峽、亞丁灣一帶部署航空母艦艾森豪威爾號，有傳英國或派遣即將參加北約演習的航空母艦伊利沙伯女王號接手任務。惟該艦在啟航前夕發現機械問題，臨時改派姊妹艦出海。

根據英國皇家海軍上周五（2日）公布的消息，伊利沙伯女王號原定周日（4日）從樸茨茅斯海軍基地出發，參與代號「堅定捍衞者」、在挪威舉行的北約演習；有消息指艾森豪威爾號很快結束此前部署行動，因此伊利沙伯女王號收到命令後，可能改赴紅海巡航。

英國皇家海軍在伊利沙伯女王號出海前檢查其螺旋槳軸，結果發現聯軸器出現問題，因此宣布該艦不會如期周日啟航，改由同級艦艇威爾斯親王號執行原定任務，並將盡早出發參與演習。值得留意的是，威爾斯親王號2022年發生相同的機械問題。

英國傳媒報道，假如一切順利，包括完成現有維修工作、從伊利沙伯女王號轉移裝備、儲備物資、加注燃料，威爾斯親王號最快也一周後啟航。美國現時也在西太平洋地區部署航空母艦卡爾文森號及羅斯福號，若有需要可能調派後者到中東地區。