轟炸機襲伊敍兩國　美軍披露準備情況

美國上周五（2日）就駐約旦部隊受襲傷亡一事作出報復，空襲位於伊拉克及敍利亞境內的伊朗武裝勢力據點。美國空軍從本土調派兩架轟炸機實施遠程奔襲，軍方上周六（3日）發布事前的準備情況，可見空襲使用的武器是聯合直接攻擊彈藥。

美國空軍派出B1B超音速轟炸機空襲伊拉克及敍利亞，根據美國國防部發布的照片，德州戴斯空軍基地人員準備空襲使用的聯合直接攻擊彈藥，基地也停泊多架B1B超音速轟炸機，部分來自南達科他州埃爾斯沃思空軍基地。參與行動的B1B超音速轟炸機隸屬於埃爾斯沃思空軍基地，它們當地時間上周四晚上從戴斯空軍基地起飛，經飛越大西洋及地中海後，上周五下午抵達敍利亞及伊拉克上空投彈後回航。

本月4日，一架B1B超音速轟炸機降落埃爾斯沃思空軍基地時失事墜毀，全數4名機組人員安全彈射逃生。基地跑道因今次事故而封閉，直至同月25日短暫重開，讓多架B1B超音速轟炸機執行訓練任務，並降落同樣操作這款機型的戴斯空軍基地。埃爾斯沃思空軍基地跑道目前仍然封閉直至另行通知，以便調查人員完成有關工作。