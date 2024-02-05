737 MAX機身鑽錯孔　波音50架飛機再加工

美國波音公司周日（4日）證實，獲供應商知會部分737 MAX系列飛機機身，存在鑽錯孔洞情況。波音將安排約50架未交付的飛機接受額外加工，預計近期飛機交付會有延誤。

波音民用飛機公司行政總裁迪爾（Stan Deal）周日致信員工稱，波音上周四（1日）接獲一間供應商通知，部分737機身出現不合格情況，供應商一位員工向上司指出，機身兩個孔洞可能沒有完全按照波音的要求鑽好。雖然以上潛在情況不會立即造成飛行安全問題，且所有737飛機都可以繼續安全運行，但波音認為必須對大約50架未交付飛機再加工。

英媒引述消息人士透露，報告問題的供應商勢必銳航空系統公司，發現交付飛機窗框組件上兩個孔洞的間距可能太短。截至上周五（2日），供應商已在22架機身上發現以上不合格或品質缺陷，佔波音和勢必銳當時已檢查47架機身的近一半，且問題可能存在於正服役的737飛機上。兩間公司目前已檢查數百架正在生產的飛機，問題只涉及少數機身。

勢必銳發言人證實，旗下團隊一名成員發現一個不符合工程標準的問題。消息人士透露，相關發現是在一份被稱為「逃逸通知」的例行通知中曝光，供應商會在該份通知中向波音通報任何已知或可疑的品質疏漏。此類報告在航天領域很常見，但發現今次正阿拉斯加航空一架波音飛機上月5日艙門在空中飛脫後，面臨嚴格審查之際。