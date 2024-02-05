參院提撥款法案　包括援烏及打擊國內非法移民

美國參議院周日（4日）以兩黨名義公布總值1,183億美元（約9,227億港元）的一籃子撥款法案，涉及援助烏克蘭、以色列，打擊美墨邊境非法移民等問題。法案將提交兩院審議，共和黨控制的眾議院表明否決。總統拜登懇請國會盡快通過該法案，斥責眾議院共和黨人在邊境問題上玩政治遊戲。

參議院的《國家安全補充撥款法案》提出分別向烏克蘭和以色列提供601億美元（約4,687億港元）和141億美元（約1,099億港元）的安全援助，撥款202億美元（約1,575港元）改善邊境安全，包括僱用新官員和邊境安全人員、擴大可用的拘留床位數量以及增加對芬太尼和其他非法藥物的篩查，以及為巴勒斯坦加薩地帶、約旦河西岸和烏克蘭等衝突地區的平民提供100億美元（約780億港元）人道主義援助。

法案經過部分參議院共和黨和民主黨人，以及拜登政府官員長達3個多月談判，包括就邊境問題向共和黨妥協，條款列明若一周內平均每天有超過5,000人試圖非法越境，或任何一天超過8,500人越境，則對新入境者有效關閉邊境，但未能滿足共和黨要求加強建設邊境圍牆、限制非法移民假釋和在沒有簽證下合法生活和工作。折衷條款更導致法案失去強硬派共和黨人和進步派民主黨人的支持。

參議院民主黨領袖舒默計劃周三（7日）對法案進行首次投票，並稱知道絕大多數參議員都希望完成立法，需兩黨合作才能迅速推進。但參議院共和黨領袖麥康奈爾周日並未要求共和黨議員支持該法案。為抗衡參議院的法案，眾議院共和黨人更於上周六（3日）公布單獨向以色列提供176億美元（約1,372億港元）的援助法案，並彈劾國土安全部長馬約爾卡斯，指控他故意不確保邊境安全。