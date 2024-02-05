武裝分子襲西北部警局　至少10死6傷

巴基斯坦西北部開伯爾-普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）一個警局周一（5日）凌晨遭到武裝分子襲擊，至少10名警員喪生，另有6人受傷。目前尚不清楚襲擊幕後主使者，也不清楚襲擊是否與當地周四（8日）舉行大選有關。

事發位於該省德拉班（Draban）地區，當地時間周一凌晨約3時，武裝分子用狙擊槍襲擊警局，闖入大樓後使用手榴彈，造成更多警察傷亡。巴基斯坦近期發生多宗與選舉有關的襲擊，一名國民議會候選人上周三（1月31日）在開伯爾-普赫圖赫瓦省被槍殺，同日另一名政治領袖在俾路支省選舉辦公室被槍殺。上周二（1月30日）俾路支省一次選舉集會後發生炸彈襲擊，造成4人死亡，回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）認責。

德拉班地區屬於巴基斯坦親塔利班激進回教政黨伊斯蘭神學者協會（Jamiat Ulema-e-Islam）的主要票倉，其政黨領袖雷赫曼（Maulana Fazal Ur Rehman）上月前往阿富汗會見塔利班最高精神領袖。該黨已呼籲巴基斯坦延遲選舉投票，稱出於安全考慮。