中挪外長會面　同意繼續深化各領域務實合作

中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同挪威外相艾德周一（5日）舉行會談。雙方一致同意繼續深化各領域務實合作，探討建立雙邊綠色轉型合作對話，推進人員往來便利化；共同倡導多邊主義和自由貿易，就應對氣候變化、保護生物多樣性等共同挑戰加強協作。

王毅向艾德表示，對方是2024年訪華的第一位歐洲國家外長，顯示了挪威對中國的重視，也說明兩國關係保持向前發展勢頭。王毅指今年是中挪建交70周年，經過70年發展，中挪關係更加成熟、更有韌性，保持蓬勃的內生動力。中方讚賞挪威政府客觀、理性、友善地看待中國發展，堅持一個中國原則，堅持對華友好。

艾德表示，經過70年發展，中挪關係已進入成熟階段，挪方堅定奉行一個中國政策，主張相互尊重，通過建設性對話，推動兩國關係取得更大發展，共同建設普惠包容、和平繁榮的世界。

雙方就近期中東局勢深入交換意見，一致認為有必要在加薩立即實現停火，允許大幅增加人道主義援助，各方需要共同努力防止衝突外溢，呼籲立即釋放所有被扣押人員。雙方歡迎聯合國及聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處開展的調查。同時，應允許機構繼續在加薩和該地區開展重要人道工作，敦促捐助國不要暫停對機構的支持。雙方都認為有必要加強對巴勒斯坦民族權力機構的支持，必須開啟通向兩國方案的政治進程，讓以色列人民和巴勒斯坦人民都能享有和平、安全的生活。