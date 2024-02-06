菲方指華黑客圖侵入政府機構網站　中國否認

菲律賓信息和通訊技術部指，中國黑客試圖侵入菲律賓總統小馬可斯和政府機構的網站和個人郵件系統，但未能得逞。中國駐菲律賓大使館周一（5日）回應，指菲方個別官員和媒體在沒有事實依據的情況下，對中國進行惡意揣測和無端指責摘，甚至將其與中菲海上爭議掛鉤鈎，這種言行是極不負責任。

菲信息和通訊技術部發言人帕拉索（Renato Paraiso）周一向電台表示，這些在中國境內活動的黑客，曾企圖在1月對菲律賓多個政府機構官網發動攻擊，包括DICT的郵箱、國家海岸警戒組織官網、小馬可斯的個人網站等。

帕拉索表示沒有要將此事歸咎於任何國家，但通過互聯網IP地址，將其鎖定為中國，黑客被追蹤到正在使用中國聯通的電訊網絡服務。帕拉索還呼籲中國政府協助菲律賓預防進一步的黑客攻擊。

中國駐菲律賓大使館回應指，中國政府一貫堅決反對並依法打擊各種形式的網絡攻擊，不允許任何國家或個人在中國境內或利用中國基礎設施從事網絡攻擊等非法活動。聲明指網絡安全是全球性挑戰，需要各國合作應對，中方主張各國通過對話與合作，共同維護網絡安全。

去年10月，菲武裝部隊總參謀長布勞納指出，由於軍方幾乎每天遭遇網絡襲擊，因此軍方將設立網絡司令部，加強防務戰略中的網絡韌性。