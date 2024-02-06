伊朗官員訪伊拉克　重申安全穩定承諾

美國駐約旦部隊受襲傷亡，報復以伊朗為首的「抵抗軸心」勢力。伊朗最高國家安全委員會秘書艾哈邁迪安（Ali-Akbar Ahmadian）周一（5日）訪問伊拉克，重申對該國安全與穩定的承諾。伊朗同日在聯合國強烈譴責美國空襲非法敍利亞及伊拉克，公然違反國際法。

艾哈邁迪安周一與伊拉克總理蘇達尼會晤，提到兩國去年簽署的安全協議，包括協調保護兩國之間的共同邊界，伊拉克政府則承諾解除庫爾德族地區反伊朗組織的武裝，並將其遷離北部邊境地區。艾哈邁迪安稱有興趣在該協議基礎上，繼續與伊拉克合作，以保障兩個鄰國的安全。蘇達尼強調伊拉克不會在主權和國家安全問題上妥協。

艾哈邁迪安同日較早前會見了伊拉克國家安全顧問阿拉吉（Qasim al-Araji），討論地區政治和安全局勢，並就鞏固兩國關係交換意見。艾哈邁迪安指，所有問題都可以通過有意義和建設性的談判來解決。阿拉吉強調伊拉克一直尋求在相互尊重的原則基礎上，以保護共同利益的方式加強與其他國家的關係，參與建設性會談將解決新出現的問題。

伊朗常駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）周一在聯合國安理會會議上，指摘美國上周空襲行動公然違反《聯合國憲章》，侵犯伊拉克和敍利亞領土完整、主權和政治獨立，而美國和英國對也門採取聯合軍事行動，危及地區和平與安全。伊拉瓦尼強調，區內民兵抵抗組織獨立行事，企圖歸咎伊朗或武裝部隊屬誤導、毫無根據且不可接受。