737 MAX 9逾九成復飛　FAA擬擴大監督波音

美國聯邦航空局（FAA）周一（5日）公布，自上月批准波音修訂的737 MAX 9飛機檢查和維護指示以來，聯合航空和阿拉斯加航空公司旗下近94％的MAX 9飛機已完成檢查並復飛。聯邦航空局正重新規劃對波音的監督工作，預計將需要更多人手，並仍將對波音進行定期審計。

聯邦航空局說明，聯合航空公司和阿拉斯加航空旗下分別有79架和65架MAX 9飛機，當中78架和57架已完成檢查並復飛。阿拉斯加航空公布，除上月5日發生內嵌式艙門飛脫意外的飛機外，其他飛機的檢查工作將於周二（6日）完成。檢查項目包括特定螺栓、導軌和配件，內嵌式艙門和數十個相關部件。停飛已導致航空公司取消上月數千個航班。

聯邦航空局負責航空安全的副局長貝克（Jodi Baker）周一透露，當局正在波音的倫頓737工廠，進行從機頭到機尾、從翼尖到翼尖的檢查，預計檢查結果公布後，將推動聯邦航空局重新規劃監督工作。聯邦航空局局長惠特克（Mike Whitaker）周二到美國國會眾議院委員會作證，他表明希望對波音擴大監控，與員工建立關係以了解他們面臨的挑戰。