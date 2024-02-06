美官員晤4被通緝港人　華外交部表堅決反對

負責東亞和太平洋事務的美國國務院助理國務卿康達，周一（5日）接見香港國安處通緝潛逃海外人士郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐。中國外交部發言人汪文斌周二（6日）表示，中方對美方高官公然勾連外逃反中亂港分子表示強烈不滿和堅決反對。

郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷、邵嵐周一與康達會面時，呼籲美方為被控違反《港區國安法》的壹傳媒黎智英的等人發聲。美國國務院東亞暨太平洋事務局之後發文指，美方呼籲香港當局立即停止一切恐嚇香港和世界各地人民的行為。

汪文斌指出，有關外逃反中亂港分子涉嫌危害國家安全，香港警方依法對其予以通緝，符合國際法及國際通行慣例，是必要正當之舉。美國制定的國家安全法也具有域外效力。美方為反中亂港分子撐腰打氣，不僅是對法治精神的粗暴踐踏，更暴露出美方在人權、法治問題上一貫奉行的雙重標準。

汪文斌強調，香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力插手幹預。中方敦促美方反躬自省，切實尊重中國主權和香港法治，不做犯罪者的避風港。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，任何干預香港事務、破壞香港法治的圖謀都將受到中方堅決回擊。