華常駐聯合國副代表稱　要倡導普惠包容的經濟全球化

中國常駐聯合國副代表戴兵周一（5日）在第三屆聯合國內陸發展中國家會議政府間籌備委員會第一次會議上表示，國際社會要倡導普惠包容的經濟全球化，積極順應各國、尤其是發展中國家的逼切要求，着力解決資源全球配置造成的國家間和各國內部發展失衡問題。

戴兵表示，當前世界經濟增長動能不足，多重全球性危機交織疊加，內陸發展中國家面臨的外部發展環境更加復雜嚴峻，全面落實2030年議程的任務十分艱巨。他強調，要堅決反對逆全球化，反對各種形式的保護主義、單邊主義和單邊強制措施，共同支援內陸發展中國家提高貿易和投資自由化便利化，更好融入國際貿易體系。

戴兵說，要積極推動全球經濟復蘇和金融穩定，特別是高度重視並穩妥解決內陸發展中國家的債務問題。中方始終認為解決低收入國家債務問題需要多邊債權人和雙邊債權人、商業債權人等所有債權人共同參與，按照「共同行動、公平負擔」的原則予以處理，確保真正幫助發展中國家更有效應對挑戰。作為過境發展中國家，中方一貫支援內陸發展中國家振興發展，將繼續積極參與第三屆聯合國內陸發展中國家會議籌備進程。