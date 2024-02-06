英王健康屢亮紅燈　背痛手指腫受關注

75歲的英王查理斯三世健康過往多次引起關注，例如手指長期腫脹似香腸，近期兩度感染新冠病毒，年輕時多次在馬球比賽摔傷導致的長期背痛等。皇室出訪時通常需為英王攜帶特製坐墊，讓他坐下時紓緩疼痛。

喜愛馬球的查理斯參與比賽長達40多年，期間屢次受傷。其中在1980年，他在溫莎參加馬球比賽時被小馬摔倒並踢傷，須縫6針，在左臉頰上留下一道兩吋長的月牙形疤痕。他也曾試過喉嚨被踢中，導致失聲10天。他同年在美國佛羅里達州馬球比賽後暈倒，需接受生理鹽水注射。他1990年在馬球比賽中摔斷右臂，因骨折未能愈合在三個月後接受手術。

1992年，查理斯的左膝軟骨撕裂，又因馬球比賽受傷而接受軟骨修復手術。他翌年在溫莎比賽時再次受傷，令背部舊傷惡化。1998年，他在一次狩獵意外中從馬背摔下，摔斷一根肋骨，同年接受右膝軟骨激光鎖孔手術。2001年6月，查理斯在一次獵狐活動中摔下導致肩部骨折，同年8月再在馬球比賽中被馬摔倒，當場昏迷不醒，由救護車送往醫院。

除馬球造成的傷患外，查理斯也一直毛病不斷，他曾自述小時候因盲腸炎接受手術，在蘇格蘭釣魚時也曾拉傷過手腕肌腱，在打理花園時曾不小心用木錘砸到拇指，導致手指骨折。查理斯在2003年接受俗稱「小腸氣」的疝氣手術，翌日出院。2008年，他在一次例行手術中切除鼻梁一個良性腫瘤。

2020年3月，查理斯首次感染新冠病毒，症狀輕微但一度失去味覺和嗅覺，他指接受隔離期間不能由朋友和親戚陪伴的經歷奇怪、令人沮喪且常常令人痛苦。在接種三針疫苗後，他前年2月再度確診感染新冠。

英王去年甫登基，手指腫脹便引起關注，外界認為原因可能是積液水腫或其他疾病。雖然英王尚未正式交代手指情況，但他一直注意到相關問題。早於1982年長子威廉出生時，查理斯便告訴朋友：「他（威廉）的香腸手指和我的一樣」。